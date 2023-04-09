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«Атлетико» на выезде обыграл «Райо» в матче 28-го тура Ла Лиги

«Атлетико» на выезде обыграл «Райо» в матче 28-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 28-го тура чемпионата Испании. Мадридский «Атлетико» в гостях сумел обыграть «Райо Вальекано» (2:1).

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте: забитым мячом отметился аргентинский защитник «матрасников» Науэль Молина. Спустя два оборота секундной стрелки Марио Эрмосо с передачи Янника Карраско закрепил преимущество гостей.

На 62-й минуте матча «Райо Вальекано» остался в меньшинстве: с поля был удалён защитник команды Флорьян Лежён.

«Райо» сумел сократить разрыв в счёте до финального свистка: на 85-минуте Фран Гарсия с паса Санти Комесаньи вколотил мяч в сетку ворот «Атлетико». Однако подопечные Диего Симеоне смогли удержать победный результат.

Таким образом, «Атлетико» набрал 57 очков и закрепился на третьей строчке турнирной таблицы. «Матрасники» отстают всего лишь на два очка от идущего вторым «Реала». Лидером соревнований является «Барселона», набравшая 71 очко.

Испания - Примера. 28-й тур
09 апреля 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Молина – 22'   0:2 Эрмосо – 24'   1:2 Гарсия – 85'
Удаления: Лежён – 62' / нет
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