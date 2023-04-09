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«Атлетико» на выезде обыграл «Райо» в матче 28-го тура Ла Лиги

Завершился матч 28-го тура чемпионата Испании. Мадридский «Атлетико» в гостях сумел обыграть «Райо Вальекано» (2:1).

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте: забитым мячом отметился аргентинский защитник «матрасников» Науэль Молина. Спустя два оборота секундной стрелки Марио Эрмосо с передачи Янника Карраско закрепил преимущество гостей.

На 62-й минуте матча «Райо Вальекано» остался в меньшинстве: с поля был удалён защитник команды Флорьян Лежён.

«Райо» сумел сократить разрыв в счёте до финального свистка: на 85-минуте Фран Гарсия с паса Санти Комесаньи вколотил мяч в сетку ворот «Атлетико». Однако подопечные Диего Симеоне смогли удержать победный результат.

Таким образом, «Атлетико» набрал 57 очков и закрепился на третьей строчке турнирной таблицы. «Матрасники» отстают всего лишь на два очка от идущего вторым «Реала». Лидером соревнований является «Барселона», набравшая 71 очко.