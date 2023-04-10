Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Монако» посетовал, что не успел заменить Головина до гола

Главный тренер «Монако» посетовал, что не успел заменить Головина до гола
Аудио-версия:
Комментарии

Наставник «Монако» Филипп Клеман прокомментировал итоги матча 30-го тура чемпионата Франции с «Нантом», который завершился вничью (2:2).

«Я, конечно, расстроен, но не думаю, что стоит игнорировать то, что мы сделали хорошо, особенно в плане использования мяча. Мы пропустили эти голы не из-за нашего плана на игру, проблема не в нашей системе обороны, дело в деталях. Например, я хотел заменить Голо (Александра Головина. — Прим. «Чемпионата»), потому что он устал, но «Нант» забил гол за две минуты до его ухода с поля, и он должен был прессинговать в том эпизоде», – приводит слова Клемана пресс-служба монегасков.

Напомним, по итогам первого тайма матча в Нанте «Монако» завладел комфортным преимуществом в два гола, но после перерыва «канарейки» переломили ситуацию и сумели добыть ничью. Второй гол «Нанта» полузащитник Людовик Блас провёл аккурат перед заменой Головина.

Материалы по теме
«Монако» потерял очки в Нанте, выиграв первый тайм в два мяча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023