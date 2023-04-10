Главный тренер «Монако» посетовал, что не успел заменить Головина до гола

Наставник «Монако» Филипп Клеман прокомментировал итоги матча 30-го тура чемпионата Франции с «Нантом», который завершился вничью (2:2).
«Я, конечно, расстроен, но не думаю, что стоит игнорировать то, что мы сделали хорошо, особенно в плане использования мяча. Мы пропустили эти голы не из-за нашего плана на игру, проблема не в нашей системе обороны, дело в деталях. Например, я хотел заменить Голо (Александра Головина. — Прим. «Чемпионата»), потому что он устал, но «Нант» забил гол за две минуты до его ухода с поля, и он должен был прессинговать в том эпизоде», – приводит слова Клемана пресс-служба монегасков.
Напомним, по итогам первого тайма матча в Нанте «Монако» завладел комфортным преимуществом в два гола, но после перерыва «канарейки» переломили ситуацию и сумели добыть ничью. Второй гол «Нанта» полузащитник Людовик Блас провёл аккурат перед заменой Головина.
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