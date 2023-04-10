Виктор Осимхен назвал Лучано Спаллетти гением

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал, что думает о работе главного тренера команды Лучано Спаллетти.

«Спаллетти — гений. То, что он сделал с момента моего перехода в «Наполи», не может сравниться с тем, что было у меня раньше в других командах. И это вы еще не все видите», — приводит слова Осимхена Football Italia.

Осимхен восстанавливается после травмы бедра. Он может пропустить оба матча с «Миланом» в Лиги чемпионов.

«Наполи» осталось всего несколько недель до официального завоевания своего первого чемпионского титула более чем за три десятилетия. Неаполитанская команда набрала 74 балла, отрыв команды от ближайшего преследователя, «Лацио» – 16 очков.

В Неаполе испекли шоколадные торты в честь Осимхена: