Виктор Осимхен назвал Лучано Спаллетти гением
Поделиться
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал, что думает о работе главного тренера команды Лучано Спаллетти.
«Спаллетти — гений. То, что он сделал с момента моего перехода в «Наполи», не может сравниться с тем, что было у меня раньше в других командах. И это вы еще не все видите», — приводит слова Осимхена Football Italia.
Осимхен восстанавливается после травмы бедра. Он может пропустить оба матча с «Миланом» в Лиги чемпионов.
«Наполи» осталось всего несколько недель до официального завоевания своего первого чемпионского титула более чем за три десятилетия. Неаполитанская команда набрала 74 балла, отрыв команды от ближайшего преследователя, «Лацио» – 16 очков.
В Неаполе испекли шоколадные торты в честь Осимхена:
Материалы по теме
Комментарии
- 10 апреля 2023
-
04:35
-
04:23
-
04:15
-
03:44
-
03:33
-
03:26
-
03:22
-
03:00
-
02:56
-
02:46
-
02:25
-
01:59
-
01:50
-
00:53
-
00:48
-
00:45
-
00:37
-
00:25
-
00:21
-
00:20
-
00:10
-
00:05
-
00:00
- 9 апреля 2023
-
23:52
-
23:49
-
23:47
-
23:45
-
23:41
-
23:40
-
23:37
-
23:36
-
23:32
-
23:29
-
23:28
-
23:26
Партнерский контент