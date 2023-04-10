Главный тренер «Легиона»: работал имамом в мечети и остаюсь авторитетом для людей

Главный тренер «Легиона» Ахмад Магомедкамилов рассказал о своей работе в мечети.

«Задевает ли, что меня называют священнослужителем? Нисколько. Недавно даже потроллил эту историю в соцсетях. Я действительно работал имамом в мечети, занимался богоугодным делом. И до сих пор остаюсь авторитетом для каких-то людей. Но сейчас я в первую очередь футбольный тренер. И хочу, чтобы меня узнали именно в этом качестве. Вообще планирую подняться и тренировать «Спартак».

Не сторонник смешивать религию и футбол. Во время тренировок, матчей я не позволяю себе какие-то проповеди. На страницах нашего клуба тоже нет ничего подобного. Хотя подобные примеры есть. Тот же «Пересвет». Они позиционируют себя как православная команда. Мы же не исламский клуб. У нас играют и православные, были и буддисты. Никаких проблем. Хоть и большинство мусульмане», — сказал Магомедкамилов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Магомедкамиловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.