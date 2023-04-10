«Бавария», «Боруссия», «Ливерпуль» и «Атлетико» интересуются игроком «Айнтрахта» Камадой

Японский полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Даити Камада заинтересовал мадридский «Атлетико». Об этом сообщает издание Relevo.

По информации источника, переговоры между сторонами ещё не перешли в продвинутую стадию, но «Атлетико» изучает возможность приобретения Камады. Также к японскому полузащитнику некоторый интерес проявляют мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Ливерпуль».

Контракт 26-летнего японца с «Айнтрахтом» истекает в июне этого года. Камада принял решение не продлевать контракт с франкфуртским клубом. Футболист сыграл за «Айнтрахт» 38 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись в них 13 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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