Антон Митрюшкин поделился эмоциями после первого за восемь лет проведённого матча в РПЛ

Голкипер подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин высказался о матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:3). Эта встреча стала для вратаря первой в чемпионате России за последние восемь лет.

«Рад, что сыграл в РПЛ впервые с мая 2015 года. Испытываю только положительные эмоции. Но, конечно, хотелось бы выиграть на таком красивом стадионе.

Не получилось первыми забить. Моменты были, даже в перекладину попали. Но в итоге мы проиграли 0:3. Всегда хочется играть «на ноль» и побеждать. К сожалению, с ЦСКА мы не достигли этой цели», — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Митрюшкин пополнил состав «Химок» летом 2022 года. Ранее футболист выступал в дрезденском «Динамо».