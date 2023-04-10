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Тренер «Легиона» Магомедкамилов: у меня нет ассистентов. Массаж ребятам сам делаю

Тренер «Легиона» Магомедкамилов: у меня нет ассистентов. Массаж ребятам сам делаю
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Старший тренер махачкалинского «Легиона» Ахмад Магомедкамилов рассказал, как устроена работа в клубе.

«Если честно, ещё год назад я не хотел глубоко заходить в футбол. Понимал, что, если зайду, меня затянет. Так и получилось. Знаете, как я постарел? Весь седой стал! У нас же никого нет – ни ассистентов, ни массажиста. Всё делаю сам. Даже порой массаж ребятам. Невозможно же так!

Когда я только принял команду, мы не проиграли ни одного матча до конца первого круга. Даже Решетняк Александр Петрович, бывший гендиректор «Анжи», сказал: «Ахмад, тебе не нужен никто. Ты сам должен тренировать, таких, как ты, здесь нет». Я прямо в себя поверил», — сказал Магомедкамилов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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