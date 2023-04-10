Тренер «Легиона» Магомедкамилов: у меня нет ассистентов. Массаж ребятам сам делаю
Поделиться
Старший тренер махачкалинского «Легиона» Ахмад Магомедкамилов рассказал, как устроена работа в клубе.
«Если честно, ещё год назад я не хотел глубоко заходить в футбол. Понимал, что, если зайду, меня затянет. Так и получилось. Знаете, как я постарел? Весь седой стал! У нас же никого нет – ни ассистентов, ни массажиста. Всё делаю сам. Даже порой массаж ребятам. Невозможно же так!
Когда я только принял команду, мы не проиграли ни одного матча до конца первого круга. Даже Решетняк Александр Петрович, бывший гендиректор «Анжи», сказал: «Ахмад, тебе не нужен никто. Ты сам должен тренировать, таких, как ты, здесь нет». Я прямо в себя поверил», — сказал Магомедкамилов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Комментарии
- 10 апреля 2023
-
12:15
-
12:12
-
12:02
-
12:00
-
11:54
-
11:45
-
11:45
-
11:30
-
11:30
-
11:15
-
11:14
-
11:12
-
11:01
-
11:00
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:38
-
10:34
-
10:30
-
10:28
-
10:27
-
10:18
-
10:17
-
10:15
-
10:15
-
10:06
-
10:00
-
09:59
-
09:52
-
09:45
-
09:45
-
09:44
-
09:30
-
09:19
Партнерский контент