«Первая лига даже не обсуждается». Тренер «Пари НН» Юран — после поражения от «Краснодара»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран после поражения от «Краснодара» (1:3) в матче 22-го тура чемпионата России выразил уверенность, что команда не покинет Премьер-Лигу.
«Наша команда не покинет РПЛ, я в этом уверен. Первая лига даже не обсуждается. Я знал, в какой ситуации находится команда, сталкивался с подобными ситуациями и раньше в своей тренерской карьере. Задача-максимум – избежать стыковых матчей. Уверен, что в ближайшем будущем мы будем решать с нижегородской командой в Премьер-Лиге и более серьёзные задачи», — приводит слова Юрана официальный сайт «Пари Нижний Новгород».
«Пари Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков после 22 матчей.
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