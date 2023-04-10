Тренер «Легиона» рассказал, как в заявке клуба оказался 43-летний Лахиялов

Старший тренер махачкалинского «Легиона» Ахмад Магомедкамилов рассказал, зачем клуб заявил 43-летнего нападающего Шамиля Лахиялова.

«Мы хотели заявить молодого футболиста, но РФС запросил компенсацию. Хотя никакого отношения к воспитанию игрока они не имели. Так что его заявка преследует несколько целей. Нам не хватает профессионалов. Не смогли заявить молодого, заявляем возрастного. Думаю, он и поиграть хочет, привлечь внимание к команде. У него была травма мениска, прооперировался, сейчас восстанавливается. Я не отказался бы выпустить его на поле, учитывая нынешний уровень Второй на лиги. На 10–15 минут спокойно. Плюс нам не хватает лидера в раздевалке. Я был бы не против. Но для этого нам сначала нужно решить вопрос с проведением домашних матчей. Мы ведь играем в Осетии. Вряд ли он туда поедет», — сказал Магомедкамилов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.