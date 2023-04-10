Созин: судья своим пенальти для «Спартака» открыл ящик Пандоры. Клубы завалят ЭСК письмами
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Футбольный эксперт Андрей Созин не стал оценивать судейство матча «Спартак» — «Динамо» (3:3) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Я не буду оценивать работу судьи Сергея Иванова на матче «Спартака» и «Динамо». Да, самый спорный эпизод – пенальти в ворота гостей. Защитник клал руку на Романа, тот упал, тот кричал, судья пенальти назначил. Но забыть этот эпизод никто не даст. Потому что Иванов своим пенальти в этом матче открыл ящик Пандоры – при каждом угловом защитники борются с нападающими, а те часто падают. И за каждое такое падение клубы теперь завалят ЭСК письмами, если не будет назначен пенальти. Потому что есть прецедентное право. А угловых без борьбы в штрафной не бывает», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
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