Шалимов: видел, как Дзюба повернулся в сторону Семака. Он или обманывает, или не в форме

Российский тренер Игорь Шалимов высказал мнение об инциденте, когда нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась вчера, 9 апреля, и завершилась победой «Зенита» — 2:1.

«Я не буду обсуждать, насколько красиво или нет так делать. Я же не залезу в голову к Дзюбе: не знаю, что для него красиво и некрасиво.

Но я видел, как Дзюба повернулся в сторону Семака. Он же сказал, что его не видел: или он обманывает, или он не в форме. Потому что когда нападающий вот так поворачивает голову, то должен видеть, кто сзади, если он в форме», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.