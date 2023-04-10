Михаил Кержаков: Дзюба в бешеной форме, но честь и хвала защитникам «Зенита», молодцы

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о матче 22-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (2:1) и оценил форму нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы. Голкипер сине-бело-голубых заявил, что его экс-одноклубник всегда является опасным игроком и находится в бешеной форме.

«Непростой матч, особенно первый тайм. Во втором мы, конечно, поинтереснее выглядели. «Локомотив» больше свалился на навал. Пытались на Артёма Дзюбу больше грузить. Мы же стали двигаться, забегания делать, открываться за спину. И потихоньку растаскивать их оборону. В итоге забили два.

Артём всегда опасен. Тем более он сейчас в бешеной форме находится. Он хорошо боролся, сбрасывал мячи, выигрывал их. Был, конечно, опасен. Тем более Артём может иметь полумомент, который в итоге решит исход встречи. В целом у партнёров не совсем получались передачи на Артёма в концовке. Давали низом, не выходило поднять мяч. Но и нашим защитникам и игрокам опорной зоны честь и хвала. Они подборы выигрывали, контролировали ситуацию — молодцы», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».