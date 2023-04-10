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Леонид Слуцкий предложил футболистам «Спартака» сходить в церковь

Леонид Слуцкий предложил футболистам «Спартака» сходить в церковь
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Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о последних неудачах «Спартака» и посоветовал футболистам красно-белых сходить в церковь по примеру «Крыльев Советов». Игроки самарской команды после похода в церковь прервали серию без побед в Российской Премьер-Лиге.

«У «Спартака» уникальная ситуация, возможно, им стоит воспользоваться вариантом «Крыльев Советов» (сходить в церковь. — Прим. «Чемпионата»). «Спартак» почти в каждом матче доминирует по игре, но не может выиграть долгое время», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

«Спартак» не может победить в чемпионате России три последних матча. Команда дважды сыграла вничью (с «Динамо» и «Ахматом») и проиграла «Оренбургу» (0:2).

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