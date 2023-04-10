Арбитр, ударивший Робертсона, отстранён до окончания расследования

Боковой арбитр Константин Хатцидакис отстранён до окончания расследования инцидента, когда он ударил локтем в область шеи левого защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона во время матча 30‑го тура английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» встречался с «Арсеналом», матч завершился вничью — 2:2.
В перерыве встречи Хатцидакис, держа в руках мяч, направлялся к главному арбитру Полу Тирни. Робертсон подошёл к лайнсмену и схватил его, тот отвёл руку назад и отмахнулся от игрока. По итогам эпизода футболист «Ливерпуля» получил жёлтую карточку.
«Ассоциация судей не будет назначать Константина Хатцидакиса на матчи любого из обслуживаемых турниров, пока Футбольная ассоциация Англии расследует инцидент с участием помощника судьи и защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона на «Энфилде», — приводит текст заявления Ассоциации судей Sky Sports.
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