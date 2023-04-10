Агент Ренана рассказал об адаптации игрока в «Зените»
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского защитника санкт-петербургского «Зенита» Роберта Ренана, рассказал о процессе адаптации футболиста к российской команде, заявив, что игрок счастлив в клубе и готов показать всем критикам свой настоящий уровень.
«Ренан уже адаптировался в «Зените». Он счастлив в клубе и отлично себя чувствует. Скоро все критики увидят, насколько он хорош. Результат обязательно будет», — приводит слова Гарсии Sport24.
19-летний Ренан присоединился к «Зениту» в прошедшее зимнее трансферное окно, перейдя из бразильского «Коринтианса». Защитник успел сыграть за сине-бело-голубых шесть матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
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