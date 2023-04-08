Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о мотивации попасть в сборную Бразилии

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел заявил, что хочет попасть в сборную Бразилии, несмотря на то что за российским чемпионатом стали меньше следить после изоляции России от международных соревнований.

«Несомненно, за нашим чемпионатом стали меньше следить в разных странах. Но я был очень рад, что недавно в сборную Бразилии был вызван Роберт (Ренан, защитник «Зенита». — Прим. «Чемпионата»). Это мотивирует, это сигнал, что в новом цикле мне ничего не помешает получить свой шанс», — приводит слова Вендела Globo Esporte.

Ранее 19-летний Ренан впервые в карьере был вызван в основную сборную Бразилии на товарищеские матчи в марте этого года, однако не смог дебютировать за «селесао». 25-летний Вендел не играл за взрослую бразильскую национальную команду.