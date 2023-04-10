Пойет — о конфликте Вальверде и Баэны: я поступил бы так же на месте Феде

Бывший футболист «Челси» и сборной Уругвая Густаво Пойет поддержал соотечественника Федерико Вальверде на фоне конфликта с вингером «Вильярреала» Алексом Баэной.
«На месте Вальверде я бы поступил так же. Я не сомневаюсь, что это могло произойти. Посмотрим, пойдёт ли дело дальше, будет ли проведено расследование… Анализируя то, что, по словам Феде, ему сказал Баэна – я думаю, что это неправильно. После такого он мог делать всё, что хочет – есть предел того, что можно говорить.
С другой стороны, они наверняка скажут, что он [Баэна] ничего не говорил и что Вальверде ударил его просто так. Если бы он был конфликтным игроком, об этом можно было бы подумать. Насколько я помню, он никогда не делал ничего подобного… Думаю, худшее, что запомнилось о Вальверде, – это фол последней надежды на Морате в матче с «Атлетико» (в 2020 году в финале Суперкубка Испании. – Прим. «Чемпионата»). И то, что он ударил кого-то без какой-либо причины, звучит как-то странно.
Придётся подождать. Я не знаю, что будет – надеюсь, что ничего не случится. Такие вещи случаются в футболе по какой-то причине, и некоторые люди ладят друг с другом лучше, чем другие», – приводит слова экс-игрока сборной Уругвая As.
Напомним, после матча с «Вильярреалом» в Ла Лиге в субботу, 8 апреля, полузащитник мадридского «Реала» ударил Баэну по лицу, дождавшись его на парковке стадиона. Спустя сутки Баэна заявил о нападении в полицию.
По информации источника, ранее в матче между этими командами в Кубке Испании в одном из эпизодов Баэна сказал Вальверде: «Плачь, что твой сын не родится». За несколько дней до этого жена Вальверде Мина Бонино впервые рассказала о проблемах с беременностью.
- 10 апреля 2023
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