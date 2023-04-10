«Оренбург» — «Ростов»: на 59-й минуте арбитр отменил гол Гойковича с помощью VAR

Продолжается матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 59-й минуте матча Ренато Гойкович забил третий гол хозяев в этой встрече, однако арбитр Роман Сафьян после просмотра повторов взятие ворот отменил, зафиксировав фол в атаке.

Ранее на 14-й минуте ударом под перекладину счёт открыл форвард «Оренбурга» Брайан Мансилья. Через восемь минут Владимир Обухов сделал счёт 2:0 в пользу «Оренбурга». Это первый гол Обухова в текущем розыгрыше РПЛ.

На 28-й минуте защитник «Ростова» Евгений Чернов получил повреждение, подвернув голеностоп. Тренер гостей Валерий Карпин провёл вынужденную замену, выпустив на поле Кирилла Щетинина.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 44 очка после 21 матча. «Оренбург» находится на восьмой строчке, заработав 32 очка. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 54 очка.