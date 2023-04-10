Минцифры подготовило регламент оформления Fan ID. Максимальный срок услуги — 72 часа

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подготовило регламент оформления карты болельщика (Fan ID). Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Услуга по оформлению Fan ID в МФЦ предоставляется лицам старше 14 лет, а также законным представителям детей до 14 лет. Максимальный срок предоставления услуги составит 72 часа, а максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления — 15 минут.

Система Fan ID действует в Российской Премьер-Лиге с начала нынешнего сезона. Первоначально наличие карты болельщика было обязательным для посещения матчей в Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Ростове и Сочи. Начиная с весенней части сезона, система действует для всех матчей.