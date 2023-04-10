Дьяков: если «Динамо» продолжит так играть, то будет трудно рассчитывать на что-то хорошее

Российский защитник Виталий Дьяков поделился впечатлениями от матча 22-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» (3:3).
«Ни «Спартак», ни «Динамо» не удовлетворены ничьей в дерби. Все хотели победить, потому что у обеих команд спад. В матче было много голов — счёт 3:3, но нельзя сказать, что была качественная игра. Голы есть — болельщики рады. Но и судейский вопрос, как всегда, остался на повестке дня.
Вопрос в том, сможет ли Йоканович найти ключи к команде, чтобы встряхнуть игроков. Для «Динамо» важен психологический фон, чтобы футболисты не сидели в трауре, а наоборот приподняли дух. Если у тренера получится это сделать, то «Динамо» сможет и за тройку цепляться. А если так и будут продолжать, то трудно расчитывать на что-то хорошее», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 10 апреля 2023
-
19:50
-
19:48
-
19:46
-
19:42
-
19:36
-
19:31
-
19:25
-
19:24
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:52
-
18:45
-
18:44
-
18:31
-
18:25
-
18:24
-
18:13
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:59
-
17:59
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:30
-
17:26
-
17:20
-
17:16
-
17:15
-
17:11
-
16:45