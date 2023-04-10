Дьяков: если «Динамо» продолжит так играть, то будет трудно рассчитывать на что-то хорошее

Российский защитник Виталий Дьяков поделился впечатлениями от матча 22-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» (3:3).

«Ни «Спартак», ни «Динамо» не удовлетворены ничьей в дерби. Все хотели победить, потому что у обеих команд спад. В матче было много голов — счёт 3:3, но нельзя сказать, что была качественная игра. Голы есть — болельщики рады. Но и судейский вопрос, как всегда, остался на повестке дня.

Вопрос в том, сможет ли Йоканович найти ключи к команде, чтобы встряхнуть игроков. Для «Динамо» важен психологический фон, чтобы футболисты не сидели в трауре, а наоборот приподняли дух. Если у тренера получится это сделать, то «Динамо» сможет и за тройку цепляться. А если так и будут продолжать, то трудно расчитывать на что-то хорошее», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.