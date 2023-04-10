Лука Зидан посетовал, что слава отца негативно повлияла на его карьеру

24-летний голкипер «Эйбара» Лука Зидан, являясь воспитанником академии мадридского «Реала», провёл всего две игры за первую команду «сливочных». Карьера вратаря в столице не была блистательной, и Лука считает, что ему навредила репутация знаменитого отца, Зинедина Зидана.
«В мире футбола я хочу, чтобы во мне видели Луку. Пусть судят обо мне по матчам, в которых я участвовал, а не сравнивают меня с кем-либо. Есть люди, которые критикуют меня, ничего не зная обо мне. Это больно. Они судят меня предвзято. Они не знают, кто я. Трудно выслушивать что-то от людей, которые видели, как я сыграл одну или две игры, и на самом деле не знают, какой я человек или футболист. С самого детства я старался держаться подальше от всего этого… Но я менее защищён, чем любой другой игрок, из-за своей фамилии. О любом другом игроке не говорили бы столько, как говорят обо мне. Такие вещи могут только навредить, когда какой-то клуб собирается подписать контракт со мной.
И подобное повторяется из раза в раз. Повсюду только и говорят, что я получаю что-то только благодаря своему отцу… Вся работа, которую я выполняю каждый день, чтобы добиться успеха, кажется, не имеет значения. Я уважаю мнение людей, но это сложно. Такое непросто переварить», – сказал Лука Зидан в интервью Relevo.
Лука Зидан, которого «Реал» отдавал в аренду сантандерскому «Расингу», а позже продал «Райо Вальекано», перебрался в «Эйбар» в 2022 году. Сейчас баскский клуб является лидером Сегунды.
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