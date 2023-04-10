Кин — о ничьей в матче «Ливерпуля» и «Арсенала»: «канониры» должны быть довольны очком

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает ничью с «Ливерпулем» на «Энфилде» успехом для команды Микеля Артеты.

«Есть что-то странное в том, что ты обороняешься и держишься последние 15–20 минут, а «Ливерпуль» играет перед Копом (фан-трибуна на стадионе «Энфилд». – Прим. «Чемпионата»). Это чрезвычайно сложно – энергия стадиона, история клуба. Я думаю, «Арсенал» должен быть доволен очком [в этом матче].

Они вели со счётом 2:0 и чувствовали себя комфортно, но стоит быть благодарными за то, что удалось получить очки на этом стадионе», – приводит слова Кина Sky Sports.

Матч 30-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился со счётом 2:2. Отрыв лондонцев от «Манчестер Сити» в турнирной таблице сократился до шести очков. При этом «Арсенал» сыграл на один матч больше, нежели подопечные Пепа Гвардиолы.