Оздоев открыл счёт в матче с «Фенербахче»

Продолжается матч 28-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Фатих Карагюмрюк» принимает «Фенербахче». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

Российский полузащитник Магомед Оздоев вывел «Карагюмрюк» вперёд на 24-й минуте встречи. Мяч стал для Магомеда пятым в нынешнем сезоне чемпионата Турции. В предыдущих 24 играх игрок также отметился четырьмя голевыми передачами.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 34 очка в 25 матчах. «Фенербахче» находится на третьем месте, у команды 54 очка. В предыдущем туре чемпионата Турции «Карагюмрюк» обыграл «Истанбулспор» (1:0), а «Фенербахче» уступил «Бешикташу» (2:4).