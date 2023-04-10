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«Фатих Карагюмрюк» — «Фенербахче» 1:2, результат матча 28-го тура чемпионата Турции 10 апреля 2023 года

Гол Оздоева не спас «Фатих Карагюмрюк» от поражения в матче с «Фенербахче»
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Завершился матч 28-го тура чемпионата Турции, в котором «Фатих Карагюмрюк» принимал «Фенербахче». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.

На 24-й минуте Магомед Оздоев вывел «Карагюмрюк» вперёд, забив свой пятый гол в нынешнем сезоне чемпионата Турции. На 51-й минуте Миха Зайц сравнял счёт, а спустя 27 минут Аттила Салаи вывел вперёд «Фенербахче».

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 34 очка в 26 играх. «Фенербахче» находится на втором месте, у команды 57 баллов. Лидирует «Галатасарай», набравший 63 очка. В следующем матче «Фенербахче» сыграет с «Анкарагюджю», а «Фатих Карагюмрюк» встретится с «Умарниеспором».

Турция - Суперлига. 28-й тур
10 апреля 2023, понедельник. 20:30 МСК
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Окончен
1 : 2
Фенербахче
Стамбул
1:0 Оздоев – 24'   1:1 Зайц – 51'   1:2 Ат. Салаи – 78'
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