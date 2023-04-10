Гол Оздоева не спас «Фатих Карагюмрюк» от поражения в матче с «Фенербахче»
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Завершился матч 28-го тура чемпионата Турции, в котором «Фатих Карагюмрюк» принимал «Фенербахче». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.
На 24-й минуте Магомед Оздоев вывел «Карагюмрюк» вперёд, забив свой пятый гол в нынешнем сезоне чемпионата Турции. На 51-й минуте Миха Зайц сравнял счёт, а спустя 27 минут Аттила Салаи вывел вперёд «Фенербахче».
В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 34 очка в 26 играх. «Фенербахче» находится на втором месте, у команды 57 баллов. Лидирует «Галатасарай», набравший 63 очка. В следующем матче «Фенербахче» сыграет с «Анкарагюджю», а «Фатих Карагюмрюк» встретится с «Умарниеспором».
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