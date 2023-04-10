«Барселона» — «Жирона»: первый тайм прошёл без голов

Продолжается матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» принимает «Жирону» на стадионе «Спотифай Камп Ноу». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый тайм завершился со счётом 0:0.

На 37-й минуте защитник «Барселоны» Рональд Араухо пробил головой под перекладину, но вратарь отбил удар. После просмотра видеоповтора арбитры посчитали, что мяч не пересёк линию ворот.

Матч команд в первом круге Ла Лиги завершился минимальной победой «Барселоны» (1:0). Единственный гол в той игре забил Педри.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании нынешнего сезона, набрав 71 очко и опережая идущий вторым мадридский «Реал» на 12 баллов. «Жирона» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, команда набрала 34 очка.