«Барселона» — «Жирона»: первый тайм прошёл без голов
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Продолжается матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» принимает «Жирону» на стадионе «Спотифай Камп Ноу». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый тайм завершился со счётом 0:0.
Испания - Примера. 28-й тур
10 апреля 2023, понедельник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Перерыв
0 : 0
Жирона
Жирона
На 37-й минуте защитник «Барселоны» Рональд Араухо пробил головой под перекладину, но вратарь отбил удар. После просмотра видеоповтора арбитры посчитали, что мяч не пересёк линию ворот.
Матч команд в первом круге Ла Лиги завершился минимальной победой «Барселоны» (1:0). Единственный гол в той игре забил Педри.
«Барселона» лидирует в чемпионате Испании нынешнего сезона, набрав 71 очко и опережая идущий вторым мадридский «Реал» на 12 баллов. «Жирона» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, команда набрала 34 очка.
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