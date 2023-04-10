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«Барселона» сыграла вничью с «Жироной» и увеличила отрыв от «Реала» до 13 очков

Завершился матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» встречалась с «Жироной» на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Игра завершилась безголевой ничьей — 0:0.

На 37-й минуте защитник «Барселоны» Рональд Араухо пробил головой под перекладину, но Пауло Гассанига отбил удар. После просмотра видеоповтора арбитры посчитали, что мяч не пересёк линию ворот.

Мяч после удара Араухо всё же не пересекает линию.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 57-й минуте нападающий «Жироны» Валентин Кастельянос вышел один на один с Марком-Андре тер Штегеном, но пробил мимо ворот.

Кастельянос не реализует убойный момент!

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, опережая мадридский «Реал» на 13 очков. «Жирона» находится на 11-м месте.