Гвардиола: был удивлён отставкой Нагельсмана. «Бавария» назначила лучшего тренера в мире

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии первого матча с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов прокомментировал смену тренеров в мюнхенском клубе.

«Я был немного удивлён увольнением Нагельсмана. Но, конечно, Тухель — один из лучших, а, возможно, и лучший тренер. Он везде добивался успеха: в Германии, в Париже, в Англии. Буду рад снова с ним встретиться», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

24 марта «Бавария» уволила Юлиана Нагельсмана и назначила новым главным тренером Томаса Тухеля. Бывший наставник «Челси» находился без работы на протяжении почти семи месяцев. Из лондонского клуба он был уволен в начале сентября.

Первый матч между командами состоится во вторник, 11 апреля, в 22:00 мск на стадионе «Этихад Стэдиум» в Манчестере.