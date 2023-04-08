Хосеп Гвардиола рассказал, почему его никогда не увольняли из команд

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пошутил, что его никогда не увольняли из команд не из-за хорошей причёски.

«Я открою вам секрет – мы выигрываем матчи. Если бы мы не побеждали, меня бы уволили. Это не потому, что моя прическа лучше, чем у других. Меня не увольняют, потому что мы выигрываем много матчей», – приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Действующий контракт испанского специалиста с английской командой заключён до 2025 года.

«Манчестер Сити» располагается на второй строчке турнирной таблицы АПЛ. В активе команды 64 очка в 28 встрече, отставание от лидирующего «Арсенала» составляет восемь очков. При этом «канониры» провели на один матч больше.

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