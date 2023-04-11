«Барса» хочет подписать форварда на подмену Левандовскому. Обамеянг — главный кандидат

«Барселона» этим летом хочет подписать нового нападающего на подмену Роберту Левандовскому. Главные кандидаты – Пьер-Эмерик Обамеянг и 18-летний Витор Роке, сообщает Sport.es.
«Барселона» может обратиться к кандидатуре Пьер-Эмерика Обамеянга, который выступал в каталонском клубе с зимы по лето 2022 года, а сейчас практически не выходит на поле в составе «Челси». Отмечается, что трансфер Обамеянга возможен, только если он уйдёт из лондонского клуба бесплатно.
В то же время тренерскому штабу «Барсы» очень нравится юный Роке. Его приобретение уже одобрил Хави. Однако «Барселона» сообщила агентам форварда, что не готова платить около € 50 млн за игрока.
Кроме того, каталонский клуб в летнее трансферное окно хочет усилиться вингером «Атлетико» Янником Карраско. Отмечается, что «Барселона» хочет снизить сумму выкупа игрока, которую согласовали в ходе переговоров о трансфере Мемфиса Депая.
Чтобы осуществить эти трансферы, «Барселоне» необходимо продавать. Как сообщалось ранее, клуб готов выслушать предложения по Ансу Фати, Феррану Торресу и Рафинье.
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