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«Барса» хочет подписать форварда на подмену Левандовскому. Обамеянг — главный кандидат

«Барса» хочет подписать форварда на подмену Левандовскому. Обамеянг — главный кандидат
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«Барселона» этим летом хочет подписать нового нападающего на подмену Роберту Левандовскому. Главные кандидаты – Пьер-Эмерик Обамеянг и 18-летний Витор Роке, сообщает Sport.es.

«Барселона» может обратиться к кандидатуре Пьер-Эмерика Обамеянга, который выступал в каталонском клубе с зимы по лето 2022 года, а сейчас практически не выходит на поле в составе «Челси». Отмечается, что трансфер Обамеянга возможен, только если он уйдёт из лондонского клуба бесплатно.

В то же время тренерскому штабу «Барсы» очень нравится юный Роке. Его приобретение уже одобрил Хави. Однако «Барселона» сообщила агентам форварда, что не готова платить около € 50 млн за игрока.

Кроме того, каталонский клуб в летнее трансферное окно хочет усилиться вингером «Атлетико» Янником Карраско. Отмечается, что «Барселона» хочет снизить сумму выкупа игрока, которую согласовали в ходе переговоров о трансфере Мемфиса Депая.

Чтобы осуществить эти трансферы, «Барселоне» необходимо продавать. Как сообщалось ранее, клуб готов выслушать предложения по Ансу Фати, Феррану Торресу и Рафинье.

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