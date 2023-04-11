Игорь Федотов оценил решения судьи Кукуяна в матче «Локомотив» — «Зенит»

Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судей, обслуживавших матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит» (1:2).
«Кукуян — молодец, выдержал планку единоборств. Первый эпизод — гол Глушенкова. Могло показаться, что игрок «Локомотива» нарушил правила. Кукуян правильно продолжил игру. Да, Глушенков положил руки на спину Венделу, было небольшое давление, в конце даже распрямились локти. Но это и есть единоборство — игрок «Зенита» потерял равновесие и упал.
Также Кукуян разобрался в эпизоде с Круговым в концовке матча. Мяч попал в грудь игроку «Зенита», рука находилась в естественном положении, и Круговой даже пытался её убрать. Правильное решение — продолжить игру.
Но, к сожалению, Кукуян не показал три жёлтые карточки: на 29-й минуте игроку «Зенита» за грубую игру, на 45-й — футболисту «Локомотива» за грубую игру, на 87-й — игроку «Локомотива» тоже за грубую игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 11 апреля 2023
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