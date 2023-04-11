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Хави высказался о потере очков «Барселоны» в матче с «Жироной»

Хави высказался о потере очков «Барселоны» в матче с «Жироной»
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат матча 28-го тура чемпионата Испании с «Жироной». Матч завершился со счётом 0:0.

«У нас очень хорошая ситуация. Мы старались и вели правильную игру, у нас было много шансов забить и выиграть матч с очень хорошей командой. Нам просто не удалось забить. Думаю, «Барселона» заслужила победу. На следующей неделе мы будем играть с «Хетафе», который ведёт борьбу за выживание. Эта команда сыграла вничью на «Бернабеу». У них отличный коллектив», — приводит слова Хави Marca.

После 28 туров «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 72 очка. «Жирона», в свою очередь, находится на 11-м месте, набрав 35 очков.

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