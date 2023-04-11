Гаджи Гаджиев назвал условия, при которых Эдуард Сперцян может уехать в европейский клуб

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о возможном переходе полузащитника сборной Армении и «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский чемпионат. Он считает, что интерес к игроку вполне реален.

«Сперцян — талантливый футболист, не знаю о его возможном переходе в Европу, но знаю, что он предан «Краснодару». Интерес европейских клубов вполне реален, Эдуард — футболист с хорошим потенциалом. Он заслуживает внимания. Сложно сказать, потянет такой уровень или нет, потому что это зависит от многих факторов: адаптации, как его примут в команде. Летом его трансфер возможен, если будет согласие Сергея Николаевича Галицкого, а сумма сделки будет высокой», – приводит слова Гаджиева Metaratings.