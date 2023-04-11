Аарон Рамсдейл: по крайней мере, мои сейвы помогли «Арсеналу» в матче с «Ливерпулем»

Голкипер лондонского «Арсенала» Аарон Рамсдейл прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (2:2) в матче 30-го тура АПЛ
«Смешанные эмоции, но я думаю, что это будет очень хороший результат для нас. Мы были под давлением в течение 35 минут и получили очко на выезде на «Энфилде». Они топ-команда. Возможно, мы потеряли два очка, но мы могли потерять три. Нет лучших матчей, в которых можно было бы сыграть, чем такие. По крайней мере, мои сейвы помогли нам.
Думаю, что мы играли отлично. 50-60 минут мы смотрелись отлично, но они распечатали наши ворота двумя голами. Теперь нам нужно идти и начинать всё заново. Одно очко лучше, чем ни одного. Тренер скажет, что мы должны сосредоточиться на положительных аспектах. Он настроен очень положительно. Мы проанализируем это в ближайшие дни», — приводит слова Рамсдейла BBC.
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