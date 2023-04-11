Юрий Белоус: Курбану Бердыеву не дали время, мне жаль

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус высказался об уходе из «Сочи» главного тренера команды Курбана Бердыева. Он считает, что ему не дали время.

«Я удивлён. Главному тренеру нужно как минимум два трансферных окна. Первое — не в счёт. Ведь Бердыев пришёл почти накануне Нового года. Нужно было донести свои требования. И чтобы футболисты правильно их восприняли. А команда возрастная. Думаю, тренер приходил с прицелом на лето. Хотел обновить команду и поставить нужный футбол. Но времени ему не дали. Мне жаль.

Футболисты должны привыкнуть к тренеру. Невозможно выносить ребёнка за три недели. Но у собственника своё мнение. Остаётся его уважать.

Думаю, это не финал карьеры Бердыева. Это опытнейший специалист. Несмотря на почтенный возраст, он в хорошей форме», – приводит слова Белоуса «РБ Спорт».