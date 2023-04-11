Григорян оценил поведение Дзюбы цитатой «Человек не упускает шанса стать скотом»

Известный российский тренер Александр Григорян высказался о поведение нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в эпизоде с Сергеем Семаком. Тренер питерцев после матча шёл к футболисту с протянутой рукой, однако тот её не пожал. Позднее Дзюба заявил, что не заметил Семака.
«Сейчас я увлекаюсь дзен-буддизмом. И недавно прочёл одну цитату: «Человек ежедневно упускает массу возможностей стать лучше и не упускает ни одного шанса стать скотом».
И как раз мне присылают вот этот кадр с Дзюбой (видео, на котором игрок «Локомотива» отвернулся от Семака и игнорировал рукопожатие. — Прим. «Чемпионата»). Я подумал: да, похоже на это», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, ранее неоднократно сообщалось, что во времена совместной работы в «Зените» у Дзюбы и Семака были не лучшие отношения. Дзюба играл под руководством Семака с 2018 по 2022 год, а затем покинул клуб в статусе свободного агента.
- 11 апреля 2023
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