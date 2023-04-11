Тороп — об Акинфееве: огромный плюс, когда рядом такая глыба российского футбола

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп признался, что очень счастлив тренироваться вместе с вратарём армейцев Игорем Акинфеевым, так как в детстве болел за команду и за капитана клуба лично.

«Огромный плюс для молодого вратаря, когда рядом такая глыба российского футбола. Очень счастлив, что мне выпала огромная удача – тренироваться вместе с Игорем. С раннего детства болел и за него, и за ЦСКА. Каждый раз, когда выхожу на тренировку, внутри меня будто всё тот же счастливый ребёнок. Понятное дело, что от Игоря постоянно идёт много грамотного подсказа, это очень помогает», — приводит слова Торопа Bobsoccer.

19-летний Тороп родился уже после того, как Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году. 37-летний вратарь продолжает защищать ворота армейцев и в текущем сезоне.