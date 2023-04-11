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«РПЛ — чемпионат одной команды». Колыванов — о возможных переходах Дивеева и Сафонова

«РПЛ — чемпионат одной команды». Колыванов — о возможных переходах Дивеева и Сафонова
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Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов высказался о слухах, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и защитник ЦСКА Игорь Дивеев могут перейти в санкт-петербургский «Зенит». Специалист считает, что РПЛ давно превратилась в чемпионат одной команды.

«Даже если эти трансферы произойдут, то на уровне РПЛ это никак не скажется, потому что у нас уже давно чемпионат одной команды. «Зенит» хочет подписать Дивеева и Сафонова, чтобы продолжать доминировать и быть первым в РПЛ, несмотря на то что питерцы имеют хорошо укомплектованный состав.

Тем более вратарская линия у них проблемная, а Матвей молодой и достаточно опытный голкипер, который бы встал в основе любого клуба лиги. В нашем чемпионате такие вратари в дефиците, неудивительно, что для «Зенита» это является высокоприоритетным трансфером. А как они будут использовать Дивеева при наличии Родригао и Ренана, это сложный вопрос», — приводит слова Колыванова RT.

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