«РПЛ — чемпионат одной команды». Колыванов — о возможных переходах Дивеева и Сафонова

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов высказался о слухах, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и защитник ЦСКА Игорь Дивеев могут перейти в санкт-петербургский «Зенит». Специалист считает, что РПЛ давно превратилась в чемпионат одной команды.
«Даже если эти трансферы произойдут, то на уровне РПЛ это никак не скажется, потому что у нас уже давно чемпионат одной команды. «Зенит» хочет подписать Дивеева и Сафонова, чтобы продолжать доминировать и быть первым в РПЛ, несмотря на то что питерцы имеют хорошо укомплектованный состав.
Тем более вратарская линия у них проблемная, а Матвей молодой и достаточно опытный голкипер, который бы встал в основе любого клуба лиги. В нашем чемпионате такие вратари в дефиците, неудивительно, что для «Зенита» это является высокоприоритетным трансфером. А как они будут использовать Дивеева при наличии Родригао и Ренана, это сложный вопрос», — приводит слова Колыванова RT.
- 11 апреля 2023
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