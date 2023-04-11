Игорь Шалимов: «Зенит» уже не отдаст чемпионство РПЛ

Известный российский тренер Игорь Шалимов заявил, что санкт-петербургский «Зенит» уже не упустит титул чемпиона Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне, отметив, что сине-бело-голубые не потеряют десять очков.

«Можно сказать, что «Зенит» уже не отдаст чемпионство. Думаю, преследователи будут очки терять. «Зенит» не растеряет десять очков», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» под руководством главного тренера Сергея Семака выиграл четыре последних розыгрыша чемпионата России. В текущем сезоне санкт-петербургская команда лидирует в турнирной таблице с 54 набранными очками после 22 сыгранных матчей. «Зенит» опережает ближайшего преследователя, «Ростов», на девять очков.