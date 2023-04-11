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В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к российским футболистам РПЛ

В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к российским футболистам РПЛ
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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб из города с берегов Невы интересуется рядом футболистов Российской Премьер-Лиги.

«Данные об интересе к указанным футболистам — это дезинформация», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» рассмотрит возможность приобретения нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина и полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева, если команду покинут бразильцы Малком и Клаудиньо. Также санкт-петербургский клуб изучает варианты приобретения голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова и защитника «Ростова» Александра Сильянова. «Зенит» может предложить контракт футболисту ЦСКА Игорю Дивееву, если тот не продлит своё соглашение с армейцами.

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