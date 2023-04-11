Юлиан Брандт продлил контракт с «Боруссией»
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «шмелей». Новое соглашение действует до 30 июня 2026 года.
Юлиан Брандт является воспитанником леверкузенского «Байера», а за «Боруссию» он выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне Юлиан Брандт сыграл за дортмундский клуб 34 матча во всех турнирах, в которых он забил девять мячей и отдал пять результативных передач.
В клубе хотели заранее обезопасить себя от возможного ухода Брандта, предыдущий контракт которого истекал в июне 2024 года. Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Тоттенхэм» хотят подписать Брандта.
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