«Бенфика» — «Интер»: текстовая трансляция матча 1/4 финала ЛЧ начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 11 апреля, в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» пройдёт первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 между местной «Бенфикой» и миланским «Интером».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 22:00 мск.
На стадии 1/8 финала «Интер», который вышел из группы с мюнхенской «Баварией», «Барселоной» и чешской «Викторией» (Пльзень), справился с другой португальской командой — «Порту».
«Бенфика» в 1/8 финала оказалась сильнее бельгийского «Брюгге». Португальская команда вышла в плей-офф с первого места в группе с французским «ПСЖ», туринским «Ювентусом» и «Маккаби» из Хайфы.
Победитель противостояния «Бенфики» и «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с сильнейшим из пары «Наполи» — «Милан».
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