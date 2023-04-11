Личка — о работе в России: в моей семье все знают — я делаю то, что хочу

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка ответил на вопрос о том, как в его родной Чехии относятся к работе в России.
«Удивляются ли в Чехии тому, что я продлил контракт? Смотрите, в моей семье все знают — я делаю то, что хочу. Я свободный человек. Если я хочу здесь работать, значит, я буду здесь работать. Если я вдруг захочу уйти, то я зайду к Василию Петровичу Еремякину (президенту клуба. — Прим. «Чемпионата») и скажу: извините, я хочу домой, спасибо за работу. Но никто не будет мне указывать, что я должен делать и как я должен делать. Это моя жизнь, и решения я буду принимать сам. И точка», — приводит слова Марцела Лички Sport24.
Личка возглавляет «Оренбург» с лета 2020 года. Недавно сообщалось, что тренер продлил соглашение с клубом, но срок нового договора не разглашается.
- 11 апреля 2023
-
20:15
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
19:53
-
19:45
-
19:30
-
19:25
-
19:20
-
19:15
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:57
-
18:55
-
18:47
-
18:45
-
18:39
-
18:39
-
18:30
-
18:29
-
18:22
-
18:03
-
18:00
-
17:56
-
17:51
-
17:46
-
17:41
-
17:35
-
17:22
-
17:14
-
17:09
-
17:03
-
16:58