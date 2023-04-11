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Личка — о работе в России: в моей семье все знают — я делаю то, что хочу

Личка — о работе в России: в моей семье все знают — я делаю то, что хочу
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка ответил на вопрос о том, как в его родной Чехии относятся к работе в России.

«Удивляются ли в Чехии тому, что я продлил контракт? Смотрите, в моей семье все знают — я делаю то, что хочу. Я свободный человек. Если я хочу здесь работать, значит, я буду здесь работать. Если я вдруг захочу уйти, то я зайду к Василию Петровичу Еремякину (президенту клуба. — Прим. «Чемпионата») и скажу: извините, я хочу домой, спасибо за работу. Но никто не будет мне указывать, что я должен делать и как я должен делать. Это моя жизнь, и решения я буду принимать сам. И точка», — приводит слова Марцела Лички Sport24.

Личка возглавляет «Оренбург» с лета 2020 года. Недавно сообщалось, что тренер продлил соглашение с клубом, но срок нового договора не разглашается.

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