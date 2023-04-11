Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кокорин выйдет в стартовом составе «Ариса» на матч с «Омонией»

Кокорин выйдет в стартовом составе «Ариса» на матч с «Омонией»
Комментарии

Сегодня, 11 апреля, состоится игра чемпионата Кипра между «Арисом» из Лимасола и «Омонией». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Команда Алексея Шпилевского огласила стартовый состав на матч. С первых минут российский нападающий Александр Кокорин выйдет в стартовом составе «Ариса».

Посмотреть матч можно в социальных сетях. Игру покажут VK, VK Play, Rutube и Одноклассники. Игру прокомментирует Никита Ковальчук.

Команды встретятся в рамках матча 30-го тура плей-офф чемпионов Первого дивизиона Кипра. За 24 матча за «Арис» Кокорин забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. Напомним, Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды.

Материалы по теме
«Омония» — «Арис». Кокорин рассчитывает на чемпионство
«Омония» — «Арис». Кокорин рассчитывает на чемпионство

Александр Кокорин забил 11-й гол в чемпионате Кипра

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023