Кокорин выйдет в стартовом составе «Ариса» на матч с «Омонией»
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Сегодня, 11 апреля, состоится игра чемпионата Кипра между «Арисом» из Лимасола и «Омонией». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Команда Алексея Шпилевского огласила стартовый состав на матч. С первых минут российский нападающий Александр Кокорин выйдет в стартовом составе «Ариса».
Посмотреть матч можно в социальных сетях. Игру покажут VK, VK Play, Rutube и Одноклассники. Игру прокомментирует Никита Ковальчук.
Команды встретятся в рамках матча 30-го тура плей-офф чемпионов Первого дивизиона Кипра. За 24 матча за «Арис» Кокорин забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. Напомним, Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды.
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