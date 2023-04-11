Динияр Билялетдинов: «Локомотив» избежит стыков, спокойно наберёт ещё около десяти очков
Поделиться
Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил шансы команды сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге.
«Локомотив» избежит стыков, спокойно наберёт ещё около девяти очков. А дальше нужно смотреть в следующий сезон», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, после зимней паузы «Локомотив» одержал четыре победы подряд в рамках чемпионата России, но в последнем матче в рамках 22-го тура потерпел домашнее поражение во встрече с «Зенитом» со счётом 1:2.
«Локомотив» занимает 11-е место в таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона. Московский клуб набрал 25 очков после 22 матчей и опережает идущий в зоне стыковых матчей «Пари Нижний Новгород» на шесть очков.
Комментарии
- 11 апреля 2023
-
20:15
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
19:53
-
19:45
-
19:30
-
19:25
-
19:20
-
19:15
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:57
-
18:55
-
18:47
-
18:45
-
18:39
-
18:39
-
18:30
-
18:29
-
18:22
-
18:03
-
18:00
-
17:56
-
17:51
-
17:46
-
17:41
-
17:35
-
17:22
-
17:14
-
17:09
-
17:03
-
16:58
Партнерский контент