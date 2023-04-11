Динияр Билялетдинов: «Локомотив» избежит стыков, спокойно наберёт ещё около десяти очков

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил шансы команды сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге.

«Локомотив» избежит стыков, спокойно наберёт ещё около девяти очков. А дальше нужно смотреть в следующий сезон», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, после зимней паузы «Локомотив» одержал четыре победы подряд в рамках чемпионата России, но в последнем матче в рамках 22-го тура потерпел домашнее поражение во встрече с «Зенитом» со счётом 1:2.

«Локомотив» занимает 11-е место в таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона. Московский клуб набрал 25 очков после 22 матчей и опережает идущий в зоне стыковых матчей «Пари Нижний Новгород» на шесть очков.