Мостовой — о Талалаеве: поменять три команды за один сезон — такое бывает только в России

Бывший российский футболист Александр Мостовой оценил назначение Андрея Талалаева на должность главного тренера «Химок».

«Хорошо, что не будет побит рекорд, когда за один сезон человек поменял три команды, потому что контракт на пять лет. Хотя время ещё было — Талалаев мог и четвёртую команду в этом сезоне успеть потренировать. Это удивительно.

Я много чего видел, но чтобы за один сезон поменять три команды — такое бывает только в России. Я понимаю, когда ты чего-то добиваешься, но он провалился везде. Что касается «Химок», то мы ничего уже не ждём. Как в начале сезона цирковая программа началась, так они и заканчивают с ней», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.