Catalunya Radio: Лапорта отправил в ФИФА и УЕФА письма по делу Негрейры

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к УЕФА и ФИФА, направив в обе организации письма по поводу дела, связанного с Хосе Марией Энрикесом Негрейрой, сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, Лапорта в письмах попросил УЕФА и ФИФА не относиться к «Барселоне» и её действиям предвзято. Кроме того, функционер попросил президента УЕФА Александера Чеферина и главу ФИФА Джанни Инфантино дать каталонскому клубу возможность высказаться в свою защиту и не позволять себе публичных заявлений по делу.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и бывших президентов — Хосепа Бартомеу и Сандро Роселя. «Барселону» подозревают в коррупции при выплатах бывшему вице-президенту судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре. В клубе же утверждают, что все выплаты были связаны исключительно с консультационными услугами и Негрейра получил € 7,3 млн.