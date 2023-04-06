Catalunya Radio: Лапорта отправил в ФИФА и УЕФА письма по делу Негрейры

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к УЕФА и ФИФА, направив в обе организации письма по поводу дела, связанного с Хосе Марией Энрикесом Негрейрой, сообщает Catalunya Radio.
По информации источника, Лапорта в письмах попросил УЕФА и ФИФА не относиться к «Барселоне» и её действиям предвзято. Кроме того, функционер попросил президента УЕФА Александера Чеферина и главу ФИФА Джанни Инфантино дать каталонскому клубу возможность высказаться в свою защиту и не позволять себе публичных заявлений по делу.
Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и бывших президентов — Хосепа Бартомеу и Сандро Роселя. «Барселону» подозревают в коррупции при выплатах бывшему вице-президенту судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре. В клубе же утверждают, что все выплаты были связаны исключительно с консультационными услугами и Негрейра получил € 7,3 млн.
- 6 апреля 2023
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