«Арис» с Кокориным на поле разгромил «Омонию»
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Сегодня, 11 апреля, состоялся матч чемпионата Кипра между «Арисом» из Лимасола и «Омонией». На поле с первых минут появился российский нападающий Александр Кокорин. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу команды Алексея Шпилевского. Россиянин не отметился результативными действиями.
Команды встретились в рамках матча 30-го тура плей-офф чемпионов Первого дивизиона Кипра. За 24 матча за «Арис» Кокорин забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. Напомним, Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды.
Ранее в российских СМИ появилась информация об интересе «Ариса» к выкупу Кокорина у «Фиорентины», однако пресс-служба кипрского клуба не давала комментарий по этому вопросу.
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