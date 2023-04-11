«Арис» с Кокориным на поле разгромил «Омонию»

Сегодня, 11 апреля, состоялся матч чемпионата Кипра между «Арисом» из Лимасола и «Омонией». На поле с первых минут появился российский нападающий Александр Кокорин. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу команды Алексея Шпилевского. Россиянин не отметился результативными действиями.

Команды встретились в рамках матча 30-го тура плей-офф чемпионов Первого дивизиона Кипра. За 24 матча за «Арис» Кокорин забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. Напомним, Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды.

Ранее в российских СМИ появилась информация об интересе «Ариса» к выкупу Кокорина у «Фиорентины», однако пресс-служба кипрского клуба не давала комментарий по этому вопросу.

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