Агент Кокорина ответил на вопрос о будущем футболиста

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о будущем футболиста. Напомним, сейчас форвард выступает за «Арис» на правах аренды.
«У Кокорина контракт с «Фиорентиной»: Александр — игрок «Фиорентины». Лишь после окончания сезона будет понятно, что решат между собой «Арис» и «Фиорентина». Дальше клубы либо найдут совместное решение, либо не найдут», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
За 24 матча за «Арис» Кокорин забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. Ранее в российских СМИ появилась информация об интересе «Ариса» к выкупу Кокорина у «Фиорентины», однако пресс-служба кипрского клуба не давала комментарий по этому вопросу.
Александр Кокорин забил 11-й гол в чемпионате Кипра
- 11 апреля 2023
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