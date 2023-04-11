Агент Кокорина ответил на вопрос о будущем футболиста

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о будущем футболиста. Напомним, сейчас форвард выступает за «Арис» на правах аренды.

«У Кокорина контракт с «Фиорентиной»: Александр — игрок «Фиорентины». Лишь после окончания сезона будет понятно, что решат между собой «Арис» и «Фиорентина». Дальше клубы либо найдут совместное решение, либо не найдут», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

За 24 матча за «Арис» Кокорин забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. Ранее в российских СМИ появилась информация об интересе «Ариса» к выкупу Кокорина у «Фиорентины», однако пресс-служба кипрского клуба не давала комментарий по этому вопросу.

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