Бышовец — об отставке Бердыева из «Сочи»: уходят великие тренеры, а футбол остаётся жить

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста наставника «Сочи».
«Если говорить объективно, то увольнение тренера всегда связано с результатами команды. А ещё с атмосферой и с тем, насколько себя оправдывает путь, выбранный для достижения необходимых задач.
Сравнивать прошлые места работы в карьере Бердыева и «Сочи» нет смысла. Мне кажется, его увольнение зависело от тех решений, которые он принимал для объединения игроков, создания атмосферы в команде. И заодно от того, насколько требования главного тренера соответствовали возможностям игроков. Поражения, которые были, вносили неуверенность в перспективах команды.
Обидно ли, что Бердыев снова не будет работать в российском чемпионате? Российский футбол будет жить и продолжать развиваться что с ним, что без него. Уходят великие тренеры и игроки, а футбол остаётся жить», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 11 апреля 2023
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