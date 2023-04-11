Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бышовец — об отставке Бердыева из «Сочи»: уходят великие тренеры, а футбол остаётся жить

Бышовец — об отставке Бердыева из «Сочи»: уходят великие тренеры, а футбол остаётся жить
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста наставника «Сочи».

«Если говорить объективно, то увольнение тренера всегда связано с результатами команды. А ещё с атмосферой и с тем, насколько себя оправдывает путь, выбранный для достижения необходимых задач.

Сравнивать прошлые места работы в карьере Бердыева и «Сочи» нет смысла. Мне кажется, его увольнение зависело от тех решений, которые он принимал для объединения игроков, создания атмосферы в команде. И заодно от того, насколько требования главного тренера соответствовали возможностям игроков. Поражения, которые были, вносили неуверенность в перспективах команды.

Обидно ли, что Бердыев снова не будет работать в российском чемпионате? Российский футбол будет жить и продолжать развиваться что с ним, что без него. Уходят великие тренеры и игроки, а футбол остаётся жить», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Калачёв: уход Бердыева из «Сочи» — неожиданность. Возможно, были нефутбольные нюансы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023