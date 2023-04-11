Дзола: для «Реала» Мбаппе был бы полезнее Холанда, так как фокусируется не только на голах

Бывший игрок «Челси» Джанфранко Дзола ответил на вопрос, какого игрока он бы пригласил в мадридский «Реал».

«Думаю, для чемпионата Испании Мбаппе подошёл бы больше, чем Холанд. Там нужен нападающий, который фокусируется не только на голах. И принимает больше участия в игре, а не в завершении. Думаю, Килиан лучше адаптировался бы к Мадриду и к чемпионату Испании. Но это два очень важных игрока. Давайте сделаем так: одного отправим в Мадрид, а другого — в «Челси» (смеётся)», — приводит слова Дзолы AS.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ», а Эрлинг Холанд — за «Манчестер Сити». Мадридский «Реал» встретится с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч противостояния состоится завтра, 12 апреля.