Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзола: для «Реала» Мбаппе был бы полезнее Холанда, так как фокусируется не только на голах

Дзола: для «Реала» Мбаппе был бы полезнее Холанда, так как фокусируется не только на голах
Комментарии

Бывший игрок «Челси» Джанфранко Дзола ответил на вопрос, какого игрока он бы пригласил в мадридский «Реал».

«Думаю, для чемпионата Испании Мбаппе подошёл бы больше, чем Холанд. Там нужен нападающий, который фокусируется не только на голах. И принимает больше участия в игре, а не в завершении. Думаю, Килиан лучше адаптировался бы к Мадриду и к чемпионату Испании. Но это два очень важных игрока. Давайте сделаем так: одного отправим в Мадрид, а другого — в «Челси» (смеётся)», — приводит слова Дзолы AS.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ», а Эрлинг Холанд — за «Манчестер Сити». Мадридский «Реал» встретится с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч противостояния состоится завтра, 12 апреля.

Материалы по теме
Юпамекано — о Мбаппе: он лучший в мире, выдающийся игрок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023